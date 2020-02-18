Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии

Современные технологии требуют появления новых профессий. Кто-то ведь должен чинить 3D-принтеры и придумывать дизайн в виртуальной реальности. Скоро обычных проектировщиков мебели потеснят создатели умной среды. Такие вакансии уже есть, и спрос на них только растет.

Как рассказал руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров, в ближайшие 10 лет на рынке труда изменится спрос на работников. В лидеры выйдут профессионалы, которые умеют обращаться с новыми технологиями.

«Это биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

В список востребованных профессий войдут еще нейропсихологи, различные программисты-разработчики и инженеры 3D-печати. На первых строчках можно будет увидеть архитекторов и дизайнеров виртуальной реальности.

«Эти профессии уже востребованны, и их востребованность в будущем будет только возрастать», — отметил Джабаров.

Приобрести необходимые навыки можно на онлайн- или офлайн-курсах, на стажировке в технологической компании. Такие способы специалист назвал самыми эффективными. При этом он отметил, что появление новых профессий не всегда совпадает с прогнозами.

«Как правило, появление новых профессий связано с возникновением технологий и инструментов, о которых мы еще не знаем», — заключил Джабаров.

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