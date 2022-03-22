Названы наиболее популярные сферы для подработки среди россиян

Наиболее популярными областями для подработки у жителей России стали IТ, строительство, транспорт. Такое результаты показало исследование сервиса «Работа.ру». С ним ознакомилось РИА «Новости».

В сфере строительства подработку себе ищут 14%, в сфере транспорта и логистики — 12%, в сфере IT — 11%.

Еще по 8% респондентов ответили, что хотели бы найти дополнительную занятость в областях бытовых услуг и агропрома. Еще 6% заявили, что им интересна подработка в области дизайна, 5% — в сфере образования. Кроме того, 4% опрошенных были бы рады получать дополнительный заработок от работы в сфере охраны, по 3% — в бухгалтерии или маркетинге.

У 40% респондентов есть желание получать на подработке до 30 тысяч рублей в месяц, у 26% — от 30 до 50 тысяч рублей. Каждый пятый рад бы был добавить в своей кошелек более 50 тысяч рублей в месяц от дополнительной работы, 13% готовы получать до 15 тысяч рублей.

Опрос провели по всей России среди более чем 3700 пользователей сервиса.