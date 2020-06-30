Названы наиболее интересные для россиян поправки к Конституции

Россиян среди поправок к Конституции интересуют больше всего социальные и патриотические вопросы. Про «политические» изменения многие тоже знают, но не считают их приоритетными.

«Два главных блока — социальный и патриотический. Первый — про МРОТ, индексацию пенсий, бесплатное медицинское обслуживание. Патриотический — про приоритет Конституции над международными договорами и соглашениями, запрет вести переговоры об отчуждении территории, запрет чиновникам иметь иностранную собственность», — назвал приоритетные темы в поправках газете «Известия» директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Про перераспределение полномочий и Госсовет, по его словам, респонденты отвечают только после наводящих вопросов.

Глава ВЦИОМ также объявил, что в голосовании чаще участвуют представители более старшего поколения. Они считают важным содержание поправок, а также относятся серьезно к голосованию.

Федоров отметил и другую тенденцию: чем меньше административная единица, тем выше там доля планирующих принять участие в голосовании. Он назвал это долгосрочным трендом, который развивается последние 30 лет.

Голосованию по изменению Конституции началось 25 июня и продлится неделю. 1 июля станет основным днем, его объявили выходным.