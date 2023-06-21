Общество 21 июня 2023, 21:21 Названы мошеннические схемы обмана россиян Мошенники начали обманывать россиян с помощью фейковых предложений о работе

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Мошенники стали изобретать все более изощренные схемы для обмана россиян. «Народные новости» рассказали, как обезопасить себя от обмана.

В последнее время мошенники начали предлагать россиянам фейковую работу по оценке отелей на сайтах бронирования. Чтобы приступить к оценке, они просят у людей внести определенную сумму на указанный счет. После внесения денег злоумышленники пропадают с радаров.

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С появлением нейросетей мошенники начали использовать их в своих целях. Они создают ботов, которые полностью повторяют внешность и голос реальных людей и просят у их родственников деньги.