Названы места в городах России, где чаще всего делали снимки на Новый год

Жители и гости Москвы в течение новогодних выходных чаще всего фотографировались на Красной площади и в районе Проспекта Мира. В Санкт-Петербурге самыми популярными стали Невский проспект и Дворцовая набережная.

Самые популярные места для фото были выявлены в ходе исследования Облако Mail.ru. Сервис проанализировал снимки, сделанные с 30 декабря по 8 января, в 15 городах России и выявил улицы, которые больше других пользуются популярностью среди фотографов, сообщило РИА «Новости».

В Волгограде чаще всего фотографии делали на проспектах Ленина и Университетском, в Воронеже — на улице Адмирала Чурсина и площади Ленина. В Екатеринбурге пользователи сервиса фотографировались на проспекте Ленина и улице Малышева, в Казани — на улицах Юлиуса Фучика и Баумана.

В Красноярске большая часть снимков была сделана на улице 9 Мая и проспекте имени газеты Красноярский Рабочий, в Нижнем Новгороде — на проспекте Гагарина и Большой Покровской улице, в Новосибирске — на Красном проспекте и улице Максима Горького. Самыми популярными локациями для фото в Омске стали бульвар Архитекторов и Омская улица, в Перми — улицы Хабаровская и Клары Цеткин.

В Ростове-на-Дону на фотографиях чаще всего можно увидеть проспекты Королева и Михаила Нагибина, в Самаре — бульвар Ивана Финютина и Московское шоссе, в Уфе — улицу Рабкоров и проспект Октября, в Челябинске — улицу Кирова и Комсомольский проспект.

В ходе исследования сервис изучил около 13 миллионов фотографий, сделанных в 15 городах России в течение новогодних праздников.