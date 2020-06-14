Названы места с высоким риском подхватить коронавирус

При этом риск подцепить инфекцию с поверхности или на свежем воздухе оценивается как очень низкий.

Человек заболевает, если в организм попадают тысячи вирусных частиц. При дыхании переносчика инфекции в воздух попадают приблизительно 20 вирусных частиц в минуту, подсчитали ученые. При разговоре их число возрастает до 200, а при кашле или чихании — до 200 миллионов.

В плохо проветриваемом помещении вирус способен оставаться активным в течение нескольких часов.

А значит, наибольший риск заразиться — на спортивных аренах или концертах, в кинотеатре, на работе и в школе, заведениях общепита и других закрытых помещениях с большим скоплением людей.

Однако не все прислушиваются к этим рекомендациям. Толпа людей собралась в парке «Горки» под Орлом для празднования Дня России. Массовая вечеринка прошла во время пандемии коронавируса.

А вот посещать бассейны можно смело, поскольку воду дезинфицируют. Главное — не приближаться к другим пловцам.