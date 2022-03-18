Названы меры поддержки российской экономики в условиях санкций

Правительственная комиссия РФ одобрила план действий поддержки отечественной экономики в условиях санкционных ограничений. В частности, предложено увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1000 евро до 1 октября, установить приоритет таможенного оформления товаров народного потребления. Об этом в Telegram-канале сообщила Федеральная таможенная служба.

Предложено зафиксировать валютный курс для оплаты таможенной пошлины при импорте.

Ведомство считает, что следует сформировать список критически важных импортируемых товаров и временно упростить процедуру таможенного оформления импортируемой продукции.

Предлагается перейти от сертификации к декларациям соответствия при подтверждении страны происхождения до конца 2022 года, временно приостановить транспортный контроль при ввозе товаров.

Перенести контроль ввозимых в Россию пестицидов и агрохимикатов в места завершения таможенного оформления на территории РФ.

Сократить время проведения госконтроля в пунктах пропуска через госграницу РФ (транспортного, пограничного, таможенного, фитосанитарного, санитарно-карантинного, ветеринарного).

Продлить сроки уплаты таможенных платежей в отношении судов рыбопромыслового флота, относящихся к судам, не прошедшим процедуру таможенного оформления и до 1 января 2022 года подавшим документы для таможенного оформления.