Названы масштабы производства вакцин от коронавируса в России

В России выпустили в гражданский оборот около 85 миллионов комплектов вакцин от SARS-CoV-2 «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В России выпущено 70 миллионов комплектов «Спутника V» и 15 миллионов «Спутника Лайт», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса. В России ее зарегистрировали в августе 2020 года. В октябре 2021 года специалисты Центра имени Гамалеи приступили ко второй фазе клинических исследований назальной вакцины от SARS-CoV-2. Гинцбург отметил, что пока никаких побочных эффектов после применения этого препарата не выявили.

Накануне во время совещания с правительством президент России Владимир Путин рассказал, что лично испытал назальную вакцину. По его словам, он абсолютно ничего не почувствовал после приема препарата. Российский лидер отметил, что прошел ревакцинацию по совету врачей.