Названы марки подержанных автомобилей, которые сильнее всего подорожали

Цены на многие подержанные автомобили в последнее время сильно поднялись. Специалисты «Авто.ру» назвали марки, которые подорожали сильнее всего, написала «Газета.ru».

Первое место занял внедорожник Toyota Hiluхцены на него выросли 76,4%. Другие модели марки (Land Cruiser 200 и Prado) тоже подорожали — примерно на 60%.

«Средний рост также составил порядка 60%, в лидерах Mercedes-Benz GLE и Audi A3. Выросла в цене и трехлетняя Lada (ВАЗ) 2121, которая подорожала на 45%», — добавили эксперты.

Внедорожник Lada Niva и кроссовер Toyota RAV4 подорожали на 40%. Следом в рейтинге идут внедорожники Toyota, а также Mazda 6, Lexus LX и Audi A4.