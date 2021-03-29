Названы марки машин, которые чаще попадают в аварии в России

Аварии на дороге чаще всего устраивают водители машин марок Datsun, Peugeot и Hyundai. Такие выводы сделало РИА «Новости» на основе статистики одной из страховых компаний.

Эксперты страховой компании проанализировали число убытков по ОСАГО за 2020 год и поделили их на число договоров, которые действовали в этот период. В исследовании участвовали легковые автомобили разных марок.

«По данным компании, самая высокая частота убытков у водителей автомобилей японской марки Datsun — 10%. Не отличаются безаварийной ездой многие поклонники французских Peugeot (второе место и частота убытков на уровне 6,3%) и Hyundai (третье место и 6%)», — отметили аналитики.

Кроме того, в топ-10 машин по самым частым случаям ДТП попали Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Daewoo. В страховой компании выяснили, что в Москве в среднем компенсация ущерба за виновника ДТП составила 72 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим годом, в 2020-м она выросла на 16%. В Московской области эта цифра достигла 67,5 тысячи, увеличившись на 12%.

В Санкт-Петербурге средняя выплата по ущербу за виновника ДТП составила 69,4 тысячи рублей, за год прибавив 17%. При э том в Ленинградской области цифра оказалась поменьше — 68,4 тысячи рублей с ростом на 15%.