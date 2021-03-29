Названы лучшие учебные специальности для девушек-выпускниц школ

Учебные специальности, которые больше всего подходят представительницам женского пола, перечислили в новом материале РИА ФАН.

Девушка, которая недавно выпустилась из школы может отучиться по экономической специальности. Речь идет об аудиторах и бухгалтерах. Помимо прочего, неплохим вариантом является менеджмент. Например, можно стать сотрудником кадрового отдела или куратором администраторов. Также выпускницам школ советуют обратить внимание на сферу медицины. У нас в стране огромное количество медиков-женщин. Есть большое число узких специальностей, таких как педиатрия, биохимия или фармацевтика.

Еще юным россиянкам посоветовали задуматься о таких направлениях, как юриспруденция, педагогика и творчество.