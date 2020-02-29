Названы лучшие цветы к 8 Марта

Российские мужчины любят дарить по любому поводу дорогие красивые розы. Оказывается, женщинам такие цвет не всегда кажутся уместными. К 8 Марта прекрасный пол предпочел бы более простые букеты, но зато собранные с любовью.

Выбирая букет для любимой к 8 Марта, обратите свое внимание на простые цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты. Весенние цветы в такой день будут более кстати, чем пафосные букеты по несуразной цене, уверена эксперт по этикету Элеонора Басманова. Мнение эксперта привело РИА «Новости».

«Если речь идет, скажем, вообще о цветах белого цвета, то они больше подходят совсем юным девушкам», — пояснила эксперт.

По словам знатока этикета, белый букет, преподнесенный женщине в летах, заставляет ее задуматься о бренности жизни и скорой смерти. В преклонном возрасте белый цвет считывается цветом траура.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова отметила, что к 8 Марта самыми популярными цветами остаются тюльпаны и розы. Тюльпаны к тому же относительно недорогие.

«Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты», — добавила Сафронова.

Чтобы букет простоял подольше, нужно покупать свежие цветы. Казалось бы, это очевидно, но мужчины под свежими цветами часто понимают совсем другое. При покупки тюльпанов лучше выбрать слегка зеленоватые бутоны. У роз надо смотреть на чашелистики — зеленые лепестки под бутоном. Чашелистики должны смотреть вверх. Если они отогнуты к стеблю, роза вот-вот завянет.

«Очень хорошо цветы стоят в минеральной воде, в газированной», — добавила эксперт. Отдельно для мужчин она уточнила, что вода должна быть несладкой. Следовательно, в колу или джин-тоник букет лучше не опускать.