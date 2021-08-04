Названы лучшие российские пляжные курорты, которые могут соперничать с Краснодарским краем

Курорты Краснодарского края знакомы всем, но помимо них в России существуют и другие, не менее интересные места для пляжного отдыха. О них Ura.ru рассказал глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский.

По словам Уманского, хорошей альтернативой станет побережье Балтийского моря — Калининградская область.

«Там удивительно жаркая погода стоит, и море прогрелось», — сказал он.

Кроме того, эксперт назвал побережье Каспийского моря и Дагестан. Среди малоизвестных мест, в которых стоит побывать — мыс Тарханкут и село Оленевка в Крыму.

«Там удивительно чистое море, которое в своей чистоте может посоревноваться с лучшими мировыми пляжными курортами», — заверил Уманский.