Названы лучшие подарки на 23 февраля

В подарках на 23 февраля не нуждается 15% мужчин. При этом каждый четвертый их просто не получит. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob.ru, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Не желающие получать подарки объяснили, что не считают 23 февраля праздником. В своих ответах они говорили, что это профессиональный праздник военных или что они не служили.

«Почти каждый четвертый (23%) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков», — сказано в сообщении.

При этом 13% лучшим подарком назвали деньги, об особом внимании, любви и заботе мечтают 8% опрошенных. Еще 7% хотели бы получить одежду в качестве подарка, а 6% все равно, что им подарят. У 5% респондентов в списке желаемого — техника, у 4% — мотоцикл или автомобиль. По 3% мужчин ответили, что хотели бы быть здоровыми, получить в качестве подарка путешествие или другой отдых, а также оружие. Курс обучения или книга устроит 2% респондентов, билеты в кино — 1%.

Среди других желаний 17% назвали рыболовный инвентарь, аксессуары для автомобиля, инструменты, спортивную экипировку или алкоголь.

В опросе приняли участие 1600 человек.

Другой опрос показал, что часть россиян старается не выкладывать в соцсети фото с вечеринок или пляжей. Причина этому — желание увеличить шансы на новую работу.