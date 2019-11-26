Названы лучшие по качеству жизни города России

На втором месте столица Чеченской Республики — Грозный. Третье место досталось Тюмени. Бронзовый призер 2019 года в 2018 году был на первом месте списка. Далее в рейтинге значатся Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

Названы лучшие города по качеству жизни. Множество из них — в Подмосковье Подробнее

Всего в списке 78 позиций. В последней десятке оказались такие города, как Ростов-на-Дону, Киров, Самара, Рязань, Тольятти, Омск, Волгоград, Астрахань, Махачкала и Улан-Удэ. Исследования эксперты проводили среди городов с населением не менее 250 тысяч человек.

Сотрудники Финансового университета опросили по 600 жителей каждого населенного пункта. Во время исследования учитывали ряд факторов, которые оказывают влияние на качество жизни городских жителей.

Среди них работа дорожных служб, безопасность движения, ситуация с культурой и образованием, состояние жилфонда и системы ЖКХ, деятельность местной власти, качество медицинского обслуживания и общая оценка положения дел в городе.