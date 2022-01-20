Названы лучшие европейские города для бюджетного отдыха зимой

Специалисты из туристической отрасли сравнили среднюю стоимость перелетов, отелей, аренды машин и посещения достопримечательностей во время отдыха в разных зарубежных городах и перечислили самые бюджетные направления в зимнее время. Первое место занял Краков.

Результатами исследования DiscoverCars.com поделился сайт Travel Daily Media.

Краков оказался лидером рейтинга, поскольку отдых в польской столице одному человеку обойдется примерно в 335 фунтов стерлингов (34,9 тысячи рублей). На втором месте — Прага, известная своими недорогими ресторанами и большим количеством достопримечательностей. Досуг там обойдется примерно в 388,8 фунта стерлингов (40,5 тысячи рублей).

Тройку лидеров замкнул Париж, там в среднем можно оставить 747 фунтов стерлингов (77,8 тысячи рублей). Для туристов во французской столице есть почти восемь тысяч интересных достопримечательностей и 2,9 тысячи недорогих ресторанов.

Ранее стало известно, что россияне на отдых внутри своей страны стали тратить на 40% больше, чем два года назад.