Названы люди, входящие в группу риска по лихорадке Западного Нила

Представители Роспотребнадзора заявили об угрозе появления в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. О том, кто входит в группу риска по этому заболеванию, рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, больше всего подвержены лихорадке дачники, а также те, кто в теплое время выбирается на природу в достаточно влажную болотистую местность. Нетесов отметил, что более 80% заражений этой инфекцией проходит бессимптомно. Лихорадку практически всегда выявляют задним числом, так как ученые до сих пор ее не до конца изучили.

«Эта проблема для России считалась действительно важной только в некоторых регионах — Южном Поволжье, где бывали годы — например, 1999-й, — с большим числом смертельных случаев. Но детально их тогда не расследовали, и вообще этой лихорадкой в России очень мало занимаются. Вирусологические исследования в России, увы, финансируются по остаточному принципу», — заключил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в осенние месяцы в России может наблюдаться «высокая численность переносчиков» лихорадки западного Нила. Основными переносчиками являются обычные кровососущие комары. У больных лихорадка проявляется общей интоксикацией организма.