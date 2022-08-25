Названы люди, которые реже всего становятся жертвами хакерских атак

Среди пожилых людей, которые проходили по вредоносным ссылкам, только каждый пятый (20%) терял деньги, а среди людей среднего возраста — каждый третий. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования ВТБ.

В финансовой организации подтвердили, что мошенники чаще атакуют людей трудоспособного возраста. Это связано с их желанием нажиться. В последнее время злоумышленники начали предлагать «клиентам» вкладывать средства для якобы моментального заработка.

Молодежь от 18 до 34 лет теряли средства в Интернете после посещения небезопасных ресурсов в 22% случаев. На фишинг попадались люди 35-44 лет (32%) и 45-54 лет (25%). Московский регион, Петербург, Ростовская и Иркутская области стали регионы с большим количество хакерских атак. Наименьший интерес взломщики проявили к жителям Северного Кавказа.

До этого ВЦИОМ обнародовал данные об отношении россиян к западным ценностям. Почти четверть респондентов считают их разрушительными.