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    25 августа 2022, 05:33

    Названы люди, которые реже всего становятся жертвами хакерских атак

    Пенсионеры реже других категорий граждан России становились жертвами хакеров

    Юлия Шелковенко

    Среди пожилых людей, которые проходили по вредоносным ссылкам, только каждый пятый (20%) терял деньги, а среди людей среднего возраста — каждый третий. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования ВТБ.

    В финансовой организации подтвердили, что мошенники чаще атакуют людей трудоспособного возраста. Это связано с их желанием нажиться. В последнее время злоумышленники начали предлагать «клиентам» вкладывать средства для якобы моментального заработка.

    Молодежь от 18 до 34 лет теряли средства в Интернете после посещения небезопасных ресурсов в 22% случаев. На фишинг попадались люди 35-44 лет (32%) и 45-54 лет (25%). Московский регион, Петербург, Ростовская и Иркутская области стали регионы с большим количество хакерских атак. Наименьший интерес взломщики проявили к жителям Северного Кавказа.

    До этого ВЦИОМ обнародовал данные об отношении россиян к западным ценностям. Почти четверть респондентов считают их разрушительными.