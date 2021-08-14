Названы любимчики россиян среди олимпийцев

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 63% опрошенных россиян считают успешным выступление отечественной сборной на токийской Олимпиаде. Отличным назвали его 30% опрошенных и отрицательно высказались 5% респондентов.

Результаты опроса опубликовано на сайте ВЦИОМ. В нем сказано, что наибольшую гордость и восхищение российских зрителей взывали выступления сестер Дины и Арины Авериных (14%), легкоатлетки Марии Ласицкене (5%), синхронисток (10%), гимнастов (10%) и борцов (7%).

Почти половина (51%) опрошенных зрителей сообщили, что выступление сборной оправдало их ожидания. Треть (30%) призналась, что сборная выступила лучше, чем ожидалось. Разочаровались в достигнутых результатах 5% респондентов.

Чаще всего опрошенных россияне испытывали гордость (42%) за свою страну. Волновалось за спортсменов 11% респондентов, обиду и разочарование испытали 6% участников опроса.

Опрошенные россияне сообщили, что для улучшения результатов на следующей Олимпиаде спортсменам надо больше тренироваться (26%), надо развивать спорт в стране (12%), вернуть олимпийцам флаг и гимн (10%).

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, призеров Олимпиады в Токио наградят орденами Александра Невского, орденами Почета, орденами Дружбы, медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.