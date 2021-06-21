Названы лекарства, которые необходимо взять с собой в отпуск

Каждый, кто собрался куда-то поехать во время отпуска, должен перед путешествием собрать аптечку. Туда необходимо положить лекарства, которые человек принимает постоянно, и препараты на случай обострения хронических заболеваний. С собой стоит взять средство от диареи и сорбент. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Прежде всего, перед поездкой нужно позаботиться о запасе лекарств, который вы принимаете постоянно, а также о препаратах, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний. Обязательно нужно иметь при себе средства от диареи, а также сорбенты — первая помощь при подозрении на отравление, и ферментные средства — на случай переедания», — приводит РИА «Новости» слова врача.

По словам собеседника агентства, во время поездки могут пригодиться лекарства, которые избавляют от симптомов насморка, боли в горле и жаропонижающее. Еще с собой лучше взять обезболивающее и антигистаминные препараты. Тяжельников призвал положить в аптечку йод, бинт, хлоргексидин, солнцезащитный крем и средство от насекомых.

Ранее врач Татьяна Романенко назвала лекарства, которые нужно носить с собой в карманной аптечке.