Названы лекарства, которые могут пригодиться в путешествии

Во время путешествия всегда нужно иметь под рукой некоторые лекарства. Аптечку стоит составлять с учетом особенностей поездки, но в ней обязательно должен быть анальгин, какой-нибудь препарат от диареи, бинт, пластырь и заживляющий гель. Такой совет в интервью радио Sputnik дал доктор медицинских наук, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«Если у человека давление, сахар в крови, он должен брать то, что для него полезно с точки зрения его конкретных болезней. Естественно, простые вещи — бинты, пластыри, надо иметь. Если будет высокая температура, выше 39 градусов, лучшее средство — анальгин, не парацетамол», — заявил врач.

Он напомнил, что во время поездки может случиться так называемая «диарея путешественников», которая связана со сменой воды или вирусами, но не с отравлением. На этот случай в аптечку нужно положить противодиарейный препарат и средство для восстановления водно-электролитного баланса. По словам Воробьева, защититься от солнца поможет заживляющий гель.

«Рекомендую от обгорания препарат для уменьшения образования рубцов, он прекрасно помогает при ожогах, просто буквально за несколько минут уходит краснота, натяжение кожи», — добавил собеседник.

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