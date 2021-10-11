Названы лауреаты премии по экономике памяти Нобеля

Лауреатами премии по экономике памяти Нобеля стали Джошуа Энгрист, Гуидо Имбенс и Дэвид Кард. Их наградили за изучение экономики труда и вклад в анализ причинно-следственных связей.

Дэвида Карда премировали за «эмпирический вклад в изучение экономики труда» — он исследовал то, как именно влияют на рынок труда очень низкая заработная плата, переезд людей в другую страну и получение ими образования. А Джошуа Энгристу и Гуидо Имбенсу отдали честь за «вклад в анализ причинно-следственных связей».

Прошлогоднюю награду отдали Роберту Уилсону и Полу Милгрому. Они усовершенствовали теорию аукционов и изобрели их новый формат.

Премия по экономике — это не «классическая» Нобелевская премия. Обычную нобелевку вручают согласно завещанию великого ученого и изобретателя Альфреда Нобеля, а данную награду учредили в Швеции в 1969 году в память об этом деятеле. Ее финансирует шведский банк.

Раньше церемония награждения проходила в Стокгольме, но сейчас из-за эпидемии COVID-19 пострадали многие традиции, в том числе и эта.