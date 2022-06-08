Названы крупные города России с самым дешевым жильем

Специалисты компании «Этажи» составили список городов-миллионников с самым доступным жильем. Результатами исследования поделились «Известия».

Первое место в списке занял Челябинск. Квадратный метр жилья там стоит в среднем 65,2 тысячи рублей. На втором месте — Волгоград, средняя стоимость квадратного метра — 84,3 тысячи рублей. Замыкает тройку Омск, там квадратный метр в среднем стоит 85,8 тысячи.

Также в список попали Воронеж (87,7 тысячи рублей), Пермь (90,7 тысячи рублей), Красноярск (97,2 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (102,1 тысячи рублей), Самара (102,6 тысячи рублей), Уфа (103,3 тысячи рублей) и Екатеринбург (105 тысячи рублей), написали «Дни.ру».