Названы критерии выбора хорошего молока в магазине

Главный редактор информационного канала «Профитэкс» Анна Параскевова рассказала Pravda.Ru, как правильно выбрать хорошее молоко в магазине. Нужно обратить внимание на информацию на упаковке.

На упаковке должна быть представлена максимально полная информация о молоке. Это фирма-изготовитель, подробный состав, содержание массовой доли жира, белков и углеводов, энергетическая ценность, сроки и условия хранения, обозначение стандарта или технического документа изготовителя.

Лучше выбирать молоко в прозрачной упаковке: так можно будет оценить его вид. Молоко должно быть однородным, без следов плесени, расслоения, скисания, брожения.