Названы критерии, по которым женщины составляют образ идеального мужчины

Психолог Татьяна Цветкова рассказала о критериях, по которым женщины составляют образ своего идеального мужчины. По ее словам, девушки всегда подсознательно проверяют новых знакомых, сообщило ИА Nation News.

Как отметила специалист, есть три основных «теста» при выборе мужчины для долгосрочных отношений.

«Первое, на что женщина обращает внимание, это подходит ли ей мужчина по „гормональному признаку“. Речь о влечении к избраннику. Второй признак — романтичность», — уточнила Цветкова.

При наличии романтичности женщина теряет голову от своего спутника. Третий параметр — привязанность. Эксперт считает, что любовь перерастает в нее через пять–семь лет отношений. В этот период пара уже растит детей и ставит общие цели.