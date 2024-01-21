Общество 21 января 2024, 03:38 Названы «кричащие» о сильной боли сигналы у собак Кинолог Голубев рассказал как понять, что собака испытывает боль Freepik

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Владельцы собак должны обращать внимание на изменения в поведении и привычках своих питомцев, чтобы оказать им своевременную помощь. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что важно наблюдать за поведением собаки. Если вдруг она стала проявлять излишнюю активность, резко реагирует на звуки, животных или прикосновения хозяина, то это повод для обращения к ветеринару.

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То же самое касается ситуаций, когда собака становится вялой, дольше спит или уходит от любого контакта в тихое место. Также не нормальным считается желание питомца пробовать несъедобные предметы, например, грызть палки на улице или есть разные растения, отметил Голубев.

На проблемы со здоровьем могут указать неестественные позы пса. Кроме того, должна насторожить его внезапная агрессия. Если собака долгое время испытывает хроническую боль, то она может резко себя вести по отношению к хозяину.

Ветеринарный врач высшей Михаил Шеляков порекомендовал не давать собакам жареные и жирные блюда, чтобы предотвратить развитие панкреатита или ожирение.