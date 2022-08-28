Названы книги, которые стоит включить в школьную программу

Книжный сервис «ЛитРес» собрал пять современных книг, достойных включения в школьную программу. Подборку опубликовало агентство Ura.ru.

Первый претендент — многократно экранизированное произведение «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. По сюжету ученые делают уникальную операцию на мозге мыши по имени Элджернон и улучшают ее интеллектуальные способности. Удачный эксперимент решают повторить на человеке — умственно отсталом уборщике Чарли Гордоне. С каждым днем он становится все умнее, но это не приносит ему счастья. Кроме того, умирает Элджернон, и Чарли может ждать та же участь.

Второе в подборке произведение — «Детская книга» Бориса Акунина. Она — о путешествии во времени шестиклассника Эраста Фандорина (герой, уже взрослый, знаком каждому поклоннику Акунина). Мальчику предстоит пролезть в хронодыру и достать таинственный артефакт, от которого зависят судьбы человечества. Предполагается, что роман не только понравится читателям, но и вдохновит их на изучение истории.

В топе оказался и знаменитый «Дом, в котором…» Мариам Петросян — неоднозначная мистическая книга, от которой невозможно оторваться. В доме, где учатся сломленные дети-инвалиды, царят свои жестокие законы. Обитатели дома строят собственный мир — Изнанку. Приближается выпуск, который наводит ужас на преподавателей и выпускников — во время прошлого такого события дом едва не утонул в крови. Автор работала над книгой 20 лет и несколько раз почти полностью переписывала. Мариам Петросян категорически против любой экранизации романа. И правда, кажется, что это убьет всю напряженную, уникальную магию произведения.

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Четвертая книга в подборке — «Географ глобус пропил» Алексея Иванова, которую тоже много раз экранизировали. Ее герой — обычный учитель географии у девятиклассников в средней школе в 1990-х. Преподаватель делит детей на три группы: «красная профессура», «отцы» и «зондеркоманда». Среди «красной профессуры» учится Маша Большова, которая нравится главному герою, а с «зондеркомандой» у него отношения не складываются. Однажды учитель обещает детям устроить поход со сплавом по горной реке. Это станет отличным испытанием для всех его участников.

Топ замыкает произведение армянской русскоязычной писательницы Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Действие происходит в маленьком селе в горах Армении, которое почти опустело из-за войны, голода, землетрясений. Читатель узнает о судьбах оставшихся героев — 13 старух и девяти стариков. Кажется, что читать это должно быть скучно, но нет. С героями постоянно случаются удивительные вещи: к кому возвращаются потерянные внуки, кто обретает любовь. А еще книга пронизана надеждой и верой в лучшее.

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