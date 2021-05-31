Названы кейсы хакатона «Медицина, здравоохранение, наука» конкурса «Цифровой прорыв», который пройдет в Нижнем Новгороде

18–20 июня на футбольном стадионе в Нижнем Новгороде и на региональных площадках пройдет третий полуфинал конкурса «Цифровой прорыв 2021» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Участники хакатона Health & Science смогут решить актуальные задачи от крупнейших коммерческих компаний и госорганов.

В этом году «Цифровой прорыв» открывает офлайн-площадки в регионах, куда могут зарегистрироваться участники. Такие площадки по всей стране станут отличной возможностью для нетворкинга, мозгового штурма и работы с экспертами отрасли. Именно в офлайн-коворкингах можно в полной мере прочувствовать атмосферу хакатона.

Главный региональный IT-хаб третьего хакатона на тему «Медицина, здравоохранение, наука» будет развернут на футбольном стадионе международного класса в Нижнем Новгороде, расположенном на Стрелке — месте слияния Оки и Волги. Участники хакатона в настоящей спортивной атмосфере смогут предложить свои решения для крупнейших игроков рынка по Mobile, анализу данных, Big Data, искусственному интеллекту и другим направлениям.

«Нижегородская область — один из регионов-лидеров в сфере развития IT-технологий. У нас уже работают как представители мировых IT-гигантов, так и местные компании. Мы заинтересованы в том, чтобы использовать этот потенциал и в развитии других сфер. Цифровые решения играют колоссальное значение в медицине и науке. Мы все убедились в этом в период пандемии. В наших планах также создание IT-факультета и IT-кампуса в Нижнем Новгороде, в рамках реализации проекта высокотехнологичного квартала. Нам важно, чтобы IT-сообщество было в курсе этих планов», — отмечает Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Общий призовой фонд хакатона — 4,5 млн рублей. После победы в тематическом хакатоне команды выйдут в финал, где решат задачи от государственных учреждений, бизнеса и стартапов. Лучшие проекты будут внедрены и реализованы.

Зачем участвовать в хакатоне? Своими впечатлениями делится Кирилл Скосырев, финалист «Цифрового прорыва» и капитан нижегородской команды AVM:

«Наша команда уже два года является призерами „Цифрового прорыва“, и хочу сказать, что конкурс каждый год дает нам толчок к более активному развитию. Общение с экспертами мотивирует, полезные знакомства дают новые возможности, а сами проекты, реализуемые в рамках хакатона, идут в работу. Поэтому, отвечая на вопрос об участии в новом сезоне, — конечно, да! Потому что мы не готовы упускать столько возможностей. Наше послание будущим участникам конкурса: не бойтесь и участвуйте! „Цифровой прорыв“ в любом случае окажется для вас либо теплым воспоминанием, так как хакатон очень сплочает команду, либо шагом к активной и продуктивной работе в дальнейшем. А еще, хакатон — это отличное место для нетворкинга, поэтому мы, в свою очередь, всегда рады познакомиться с вами и поделиться опытом. Желаем удачи и продуктивности всем участникам!»

Известны уже 5 кейсов, в ближайшее время будет предложено еще несколько задач от корпораций и госорганов:

1.Кейс от цифрового партнёра конкурса «Ростелеком»: разработка программного решения — системы самодиагностики пациента.

2.Кейс от «Сбер»: разработка методологии и прототипа системы, определяющей «фронтиры» науки и технологий в целях планирования научных исследований и постановки прорывных задач технологического развития страны.

3.Кейс от Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского и EPAM Systems: разработка детектора ковидных аномалий в ритме сердца.

4.Кейс от Правительства ЯНАО: разработка сервиса оперативной экспертизы качества оказания медицинской помощи.

5.Кейс от МИАЦ: разработка системы дистанционного мониторинга уровня артериального давления и пульса у больных с артериальной гипертензией.

Об особенностях хакатона Health & Science рассказывает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров:

«Здоровье — едва ли не самое важное благо, которое у нас есть. Именно поэтому хакатон „Медицина, здравоохранение, наука“ имеет особую социальную значимость. Мы помним, как в прошлом году во время самоизоляции люди были вынуждены прибегнуть к удалённым способам получения медицинской помощи, и это уже наше настоящее. Что же ждёт нас в будущем? Широкое распространение получат предиктивная и персонализированная медицина, AR–ассистенты и другие MedTech-проекты.

Другая особенность этого хакатона — обустройство главного регионального IT-хаба на футбольном стадионе международного класса в Нижнем Новгороде. Это будет очень масштабно: команды смогут почувствовать себя настоящими звёздами, собирающими стадионы. Поэтому призываю всех участников прийти в коворкинги и почувствовать эту незабываемую атмосферу командного кодинга», — отмечает Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Подать заявки на хакатон можно до 13 июня.

Впереди еще 6 полуфиналов: «Медицина и здравоохранение», «Транспорт и логистика», «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», «Креативные индустрии. Коммуникации и контент», «Финансы, банкинг, страхование».

Участие в конкурсе могут принять команды IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» вошел в план мероприятий, посвященных году науки и технологий, утвержденного Правительством России.