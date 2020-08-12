Названы категории россиян, которые получат повышенную пенсию

Сотрудники Пенсионного фонда России напомнили, что пенсия некоторых россиян будет автоматически увеличиваться примерно на пять тысяч рублей.

По их словам, фиксированная дополнительная выплата для жителей нашей страны старше 80 лет была проиндексирована и составила 5686,25 рублей. Чтобы ее забрать, никаких заявлений заполнять не нужно. Деньги начислят на следующий месяц с даты рождения.

Каждый месяц выплата будет перечисляться гражданам 80 лет и старше. Помимо прочего, инвалиды первой группы уже получают удвоенную фиксированную выплату. Еще для пожилых россиян предусмотрена ежемесячная выплата в 1200 рублей. Такая сумма полагается неработающему трудоспособному человеку преклонного возраста, не состоящему на учете в службе занятости, пишет ИА «Невские новости».

Для назначения компенсации нужно заполнить заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на то, чтобы определенное лицо ухаживало за ним. Кроме этого потребуется такой же документ от ухаживающего.