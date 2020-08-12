Названы категории россиян, которые получат повышенную пенсию
По их словам, фиксированная дополнительная выплата для жителей нашей страны старше 80 лет была проиндексирована и составила 5686,25 рублей. Чтобы ее забрать, никаких заявлений заполнять не нужно. Деньги начислят на следующий месяц с даты рождения.
Каждый месяц выплата будет перечисляться гражданам 80 лет и старше. Помимо прочего, инвалиды первой группы уже получают удвоенную фиксированную выплату. Еще для пожилых россиян предусмотрена ежемесячная выплата в 1200 рублей. Такая сумма полагается неработающему трудоспособному человеку преклонного возраста, не состоящему на учете в службе занятости, пишет ИА «Невские новости».
Для назначения компенсации нужно заполнить заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на то, чтобы определенное лицо ухаживало за ним. Кроме этого потребуется такой же документ от ухаживающего.