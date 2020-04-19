Названы категории москвичей, кто может свободно передвигаться по городу

Московские власти разъяснили, кто из жителей может спокойно передвигаться по городу, не боясь получить штраф. Несмотря на отсутствие ограничений, этой группе людей все равно придется регистрироваться на сайте.

Перемещаться по Москве без ограничений могут: военные, журналисты и другие люди с удостоверениями государственного образца, сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Борис Булай, передает РИА «Новости».

«Эти категории смогут спокойно передвигаться по городу по рабочим делам. Безусловно, необходимо зарегистрироваться на сайте и внести соответствующие данные — об автомобиле или карте „Тройка“, — также я бы рекомендовал этой категории сразу „сгенерить“ код для передвижения на такси, если они пользуются таким видом транспорта», — сказал Булай.

Заместитель руководителя понадеялся, что эти люди понимают лежащую на них ответственность и не будут злоупотреблять правом передвигаться по Москве.

Военным, журналистам, правоохранителям и другим обладателям удостоверений государственного образца не нужно получать пропуск, чтобы ездить по столице. Однако они должны зарегистрировать свои документы на сайте mos.ru. Для поездок на такси этой группе граждан все равно нужно иметь специальные буквенно-числовые коды.