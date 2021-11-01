Названы категории граждан, которые могут получить лекарства бесплатно или со скидкой

Некоторые категории пенсионеров имеют возможность получать лекарства бесплатно или со скидкой 50%. Об этом заявила доцент Финансового университета Оксана Васильева, написал «ФедералПресс».

«Пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах имеют право на предоставление лекарств при амбулаторном лечении со скидкой в размере 50%», — отметила эксперт.

Кроме того, бесплатные лекарства, предметы ухода, лечебные пояса, стимуляторы и изготовление зубных протезов могут получить участники ВОВ и пережившие блокаду Ленинграда. В этот список также включены инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, участники ликвидации аварии в Чернобыле, герои Советского Союза и прошедшие концлагеря.

«Предоставление тех или иных лекарств зависит от категории пенсионеров и их заслуг перед Отечеством», — заключила Васильева.