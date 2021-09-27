Названы исполнители, которых россияне предпочитают слушать на виниле
Специалисты сайта «Авито» составили топ исполнителей, которых россияне предпочитают слушать на виниловых пластинках. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».
Самой популярной группой для прослушивания на виниле оказалась Pink Floyd. Причем в этом году интерес к виниловым пластинкам группы вырос на 50% по сравнению с прошлым годом.
Следующие места в рейтинге заняли Queen, Metallica, Depeche mode, Лана Дель Рей, Земфира, Deep Purple, Led Zeppelin, Modern Talking и The Prodigy.
Спрос на виниловые пластинки вырос на 27% по сравнению с прошлым годом. Повысился и интерес к виниловым проигрывателям — на 26%. Средняя стоимость проигрывателя составила 10 тысяч рублей.
Ранее стало известно, какие книги россияне чаще всего покупают на «Авито». Самыми популярными оказались книги Джоан Роулинг, второе место занял Стивен Кинг, а третье — цикл книг «Ведьмак» Анджея Сапковского. Спрос на книги в 2020 году увеличился в полтора раза по сравнению с 2019 годом.