Названы инструменты, которые чаще всего покупают россияне

Специалисты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» проанализировали, какие инструменты россияне чаще всего покупали в 2021 году. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».

Чаще всего жители России приобретали шуруповерты, шлифмашины, пилы, аккумуляторный и сервисно-гаражный инструмент, а также триммеры и генераторы.

Среди москвичей наибольшей популярностью пользовались перфораторы, угловые шлифмашины и газонокосилки, а среди петербуржцев — эксцентриковые шлифмашинки, ударные гайковерты, пилы и садовые измельчители.