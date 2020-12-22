Названы иностранцы, по вине которых чаще всего случались аварии в России

Подробная статистика об авариях, которые были совершены из-за нарушений ПДД иностранцами, содержится в опубликованном отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за девять месяцев 2020 года.

В антирейтинг виновников ДТП также вошли граждане Киргизии, Таджикистана, Азербайджана и Армении.

Комментируя статистику, представители землячеств упомянутых государств говорят, что, если бы в сфере транспортных услуг, такси и доставке продуктов питания были массово заняты, к примеру, поляки или шведы, они также попали бы в этот список. Как отмечается в материале, самыми дисциплинированными иностранными водителями зарекомендовали себя афганцы, эстонцы и японцы.

Число аварий на десяти основных дорогах Подмосковья сократилось на 50% за три года. Властям удалось достичь этого благодаря их ремонту, установке видеонаблюдения и конструкций для безопасности жителей. Кроме того, с начала 2020 года число погибших на всех дорогах в Подмосковье снизилось на 11%, а количество аварий — на 9%.

Власти региона продолжат работу для безопасности водителей, пешеходов и в следующем году. А в 2020-м Подмосковье впервые в России решило наградить самых аккуратных водителей.