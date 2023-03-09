Общество 09 марта 2023, 14:06 Названы ингредиенты косметических средств, которые могут быть опасны для здоровья

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На косметических средствах можно часто увидеть пометку «без парабенов», но на деле это всего лишь маркетинговая уловка. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на экспертов сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.

Они изучили данные ряда исследований и пришли к выводу, что парабены абсолютно безопасны. Это всего лишь консерванты, которые необходимы для предотвращения роста микроорганизмов.

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«Все новые и новые данные подтверждают: парабены расщепляются, метаболизируются и выводятся из организма, не причиняя вреда», — заключили эксперты.

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Но они предупредили о других опасных ингредиентах. В частности, триклозан, содержащийся в дезодорантах, мыле и других средствах, вызывал фиброз печени и онкологические заболевания у мышей в лабораториях. А фталаты, что добавляют в парфюмерные изделия, могут вредить эндокринной системе.

Также специалисты посоветовали не перебарщивать с популярным сейчас против старения ретинолом. В больших количествах он может вызвать шелушение и покраснение кожи.

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