Названы импортные продукты, которые оказались в зоне риска из-за санкций

Продукты из-за рубежа не должны исчезнуть в России. При самом плохом развитии событий их могут заменить поставками из других стран. Больше всего сложностей может возникнуть с фруктами. Об этом написала «Российская газета».

В России производится чуть более 40% фруктов. Например, в 2021 году их урожай в стране составил 1,5 миллиона тонн, при этом объем импорта свежих — 5,45 миллиона тонн. На российском рынке, по данным издания, всего 15% произведенных в РФ фруктов, пригодных для реализации.

Те продукты, которые Россия не может вырастить, например, чай, какао, кофе, цитрусовые — поступают из не объявивших стране санкций. Кофе привозят из Бразилии, Колумбии, Вьетнама, чай — из Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Индии.

«Не прекратились пока и поставки тех товаров, которые едут к нам из Европы (например, рыба или алкоголь). Но из-за ослабления рубля, санкций, сложностей в логистике импортерам приходится экстренно перестраивать работу. Какое-то время рынок будет неизбежно штормить», — говорится в материале.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что поставки мяса не прекращаются, сейчас его доставляют в Россию в достаточном количестве. Мяса птицы и свинины, по его словам, в стране достаточно.

Кроме того, продолжается и импорт рыбной продукции. Об этом заявили в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В зоне риска оказался только ввоз продукции с Фарерских островов. Они поставляют в РФ до 50% скумбрии и селедки.