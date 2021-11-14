Названы имена водителей, у которых чаще всего угоняли автомобили в этом году

Водители с именами Артем и Ксения чаще всего становились жертвами угонов автомобилей в этом году. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Согласие».

По их данным, частота угонов машин у водителей по имени Артем составила 0,4%, у водителей по имени Ксения — 0,8%, сообщило РИА «Новости».

Второе место заняли Никиты и Веры (0,3%), на третьем — Денисы и Валентины (0,2%). Специалисты отметили, что у водителей, которых зовут Николай, Михаил, Евгений, Светлана, Юлия и Татьяна, угонов не было.

Авторы исследования отметили, что, как правило, угонщики проявляют интерес к машинам, припаркованным во дворах. Обращающиеся в компанию клиенты указывают, что не обнаружили свой автомобиль, когда вышли из дома или когда вернулись из поездки. Но есть и отдельные случаи, когда угонщики похищали автомобили, которые брали в аренду.

По данным агентства «Автостат», в России выросла популярность машин с автоматом. Самыми популярными машинами на российском рынке за девять месяцев этого года стали Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris.