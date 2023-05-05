Общество 05 мая 2023, 14:17 Названы имена российских артистов, изменивших свою позицию после начала СВО РИА «Новости» назвало российских артистов, изменивших свою позицию после начала СВО РИА «Новости»

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Некоторые артисты, выступавшие на патриотических мероприятиях и игравшие роли в спектаклях о Великой Отечественной войне, после начала специальных военной операции осудили Россию и покинули страну. Список составило агенство РИА «Новости».

Среди «переобувшихся» — Чулпан Хаматова. Журналисты напомнили, что она часто выступала на концертах в честь Дня Победы. В прошлом году она перебралась в Латвию и стала играть в Новом Рижском театре. Однако карьера актрисы на новом месте не сложилась — спектакли с ее участием постоянно переносятся или отменяются.

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В списке оказались певицы София Ротару и Тамара Гвердцители, которые ко Дню Победы исполняли песни о Великой Отечественной войне. В 2022 году они отказались выступать в России.

Оперная певица Анна Нетребко в 2014 году перевела миллион рублей на восстановление пострадавшего от украинских атак театра в Донецке. Но в феврале прошлого года заявила, что она против СВО, и назвала себя «неполитическим человеком».

В материале агентства также упоминаются певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин*.

РИА «Новости» также составило список российских артистов-добровольцев, уехавших в зону СВО. В него попали экс-скрипач «Аквариума» Андрей Решетин, актеры Михаил Мамаев и Павел Устинов.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России