Общество 20 апреля 2023, 10:18 Названы имена российских артистов-добровольцев, уехавших в зону СВО РИА «Новости» перечислило имена российских артистов, уехавших в зону СВО РИА «Новости»

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Некоторые российские звезды театра и кино в качестве добровольцев отправились в зону специальной военной операции, оставив свое основное место работы. Список решившихся на этот шаг знаменитых артистов опубликовало РИА «Новости».

По данным агентства, в первую фронтовую творческую бригаду попал экс-скрипач «Аквариума» 60-летний Андрей Решетин. Вместе с ним несет службу ведущий актер театра «Современник» 44-летний Евгений Павлов.

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В зону боевых действий также отправились 57-летний актер Михаил Мамаев, известный по фильму «Гардемарины», и 45-летний исполнитель ролей в фильмах «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и «Морской патруль» Георгий Тесля-Герасимов. Двадцатисемилетний актер Нового театра Павел Устинов попал под мобилизацию и не стал искать способ избежать призыва.

Добровольцем в зону проведения специальной военной операции также отправился депутат из Щелкова Дмитрий Васин. С начала СВО он занимался поддержкой военных и их семей, затем решил сам отправиться в зону боевых действий. Сейчас Васин проходит переподготовку в воинской части.