Названы худшие типы соседей

Эксперты риелторского агентства «Макромир» назвали типы людей, с которыми сложнее всего жить в соседних квартирах. Об этом написала Lenta.ru.

Первыми в «черном списке» оказались курящие люди. Табачный дым легко проникает в соседние квартиры по вентиляционным каналам, а также через открытые окна, запах может подолгу не выветриваться. Кроме того, курение часто становится причиной пожаров.

Неприятными соседями назвали также людей с двумя и большим количеством домашних питомцев. От животных может исходить запах, кроме того, собаки могут часто лаять.

Также неприятно оказаться в соседстве с очень молодыми людьми, считают риелторы.

«Никогда не понятно, какие увлечения будут вам мешать — громкая музыка определенных жанров, постоянные компании», — пояснили в агентстве.

При этом специалисты считают, что шансы заполучить проблемных соседей гораздо выше при покупке квартиры в новостройке, отметил сайт kp.ru.