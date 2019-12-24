Названы худшие и лучшие российские города по качеству управления

Специалисты определили лучшие и худшие города России по качеству управления. Аутсайдерами признали Архангельск, Владивосток и Ярославль, лидеры с прошлого года не изменились.

Возглавили список Тюмень, Казань и Салехард, сообщил сайт РБК со ссылкой на составленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) рейтинг.

По мнению исследователей, в городах с уже сформировавшейся эффективной системой муниципального управления резких изменений не происходит даже при смене главы администрации.

Низкая эффективность городских властей, полагают специалисты, может быть вызвана отсутствием связки главы муниципалитета с губернатором региона. Отрицательно влияет на этот факт безуспешная деятельность каждого из них и частая смена мэров.

Занявший последнюю строку Архангельск с прошлого года потерял в рейтинге 10 пунктов. В числе худших также оказались Биробиджан, Барнаул и Астрахань. За ними идут Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград.

АПЭК провел исследование в 92 городах. Специалисты разделили его на политико-управленческий и социально-экономический блоки. В нем задействовали 171 эксперта, которые анализировали ситуацию с апреля по декабрь текущего года.