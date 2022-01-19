Названы хобби, которые не стоит указывать в резюме

Компания SuperJob провела опрос среди работодателей и узнала, стоит ли указывать в резюме хобби и как это повлияет на их решение о приеме на работу. Об этом сообщила «Газета.ru».

34% опрошенных компаний считают, что в резюме следует рассказывать обо всех хобби. Еще 34% ответили, что хобби должны соответствовать характеру будущей работы. 21% считает эту информацию лишней.

На вопрос о том, из-за каких хобби работодатель может отказать соискателю, чаще всего называли геймерство и экстремальный спорт. 6% компаний рассказали, что отказывали по этой причине.