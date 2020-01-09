Названы губернаторы с самыми активными аккаунтами в соцсетях

Специалисты изучили соцсети глав российских субъектов и назвали самые активные из них. Аналитики оценивали среднее количество лайков и комментариев в Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Twitter и «Одноклассниках».

Из 85 руководителей хотя бы одна страница в социальных сетях есть у 65 человек. В феврале 2019 года таких чиновников было 69. Наиболее популярной площадкой для общения народа и власти оказался Instagram. Личные страницы в нем есть у 64 губернаторов.

Источник фото: blackcub.ru

В этой социальной сети самым «живым» признан аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. В Центральном федеральном округе — это Instgram-аккаунт главы Подмосковья Андрея Воробьева. За ним следует мэр столицы Сергей Собянин.

Список губернаторских страниц в Facebook возглавил руководитель Орловской области Андрей Клычков. В топ-5 самых «живых» страниц в этой соцсети вошли также Андрей Воробьев (Московская область), Сергей Аксенов (Крым), Алексей Цыденов (Бурятия) и Радий Хабиров (Башкортостан).

Источник фото: blackcub.ru

Кадыров занял лидирующую позицию и в Twitter, а во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» в число первых не вошел. Его включили в пятерку самых успешных пользователей «ВКонтакте» наряду с Александром Бегловым (Санкт-Петербург), Романом Старовойтом (Курская область), Рустамом Миннихановым и Алексеем Текслером (Челябинская область).

Источник фото: blackcub.ru

Эксперты центра социальных инноваций «Черный куб» опубликовали результаты на сайте организации. Для рейтинга отобрали по 10 последних публикаций глав регионов в лентах, размещенных с 26 по 30 декабря 2019 года. В ходе исследования специалисты принимали во внимание данные действующих и регулярно обновляемых личных аккаунтов и страниц глав регионов в соцсетях. Официальные аккаунты администраций и правительств российских регионов не учитывались.