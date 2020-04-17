Названы городские округа Подмосковья с наибольшим числом заболевших COVID-19

Всего в Подмосковье 2526 человек болеют COVID-19. Самое большое число зараженных зафиксировано в городском округе Одинцово. Там насчитывается 242 инфицированных.

«Выявленные случаи заболевания по городским округам: <…> Одинцово — 242», — сообщает Мособлштаб.

На втором месте по количеству заболевших находятся Люберцы, где коронавирусом заразились 184 человека. Третью строчку занимают Мытищи (182). Немного меньше инфицированных в Красногорске — 173 пациента. Еще 147 человек болеют в Химках, а 133 — в Ленинском. В Пушкино зафиксировано 102 случая заражения, в Подольске — 97, а в Королеве — 96.

В оперштабе отметили, что в больницах Подмосковья проходят лечение не только местные жители, но и пациенты из других регионов страны и из-за рубежа.

«За все время в Подмосковье был зарегистрирован 871 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 466 человек из Москвы», — сказано в сообщении.

Всего в Подмосковье зафиксировано 3526 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от болезни 126 пациентов. Их уже выписали из медицинских учреждений. Погибли от инфекции 40 человек.