Названы города, в которых снизятся цены на жилье

Эксперты по недвижимости считают, что покупательский спрос на жилье в России достиг пика и цены скоро начнут снижаться, причем особенно в тех городах, где они были выше всего. Об этом сообщило издание РБК.

Ожидается, что уже этим летом снижение цен за квадратный метр может варьироваться от 13% до 23%, написали «Дни.ру».

Лидером по снижению цен может стать Казань, в которой цены снизятся на 23%. В Москве квадратный метр жилья тоже подешевеет в среднем на 15%. Третье место занимают Ростов-на-Дону и Сочи — в этих городах квартиры могут стать дешевле примерно на 13%.