  • Названы города с самыми грязными осадками

    07 ноября 2019, 22:59

    Кирилл Фролов

    Специалисты Росгидромета подготовили доклад о загрязнении осадков в разных регионах страны. Городами, где выпадают самые грязные дождь и снег, признаны Старый Оскол, Пенза, Норильск и Азнакаево в Татарстане. В список попал и крымский поселок Нижнегорский, говорится в материалах Государственной геофизической обсерватории имени Воейкова, с которым ознакомилось РИА «Новости».
    Названы города с самыми грязными осадками

    Основным загрязнителем выступают гидрокарбонаты, уступая сульфатам в Норильске или хлоридам в Нижнегорском.

    По количеству сульфатов в осадках уже не первый год лидирует Норильск.

    В Черноморском регионе также наблюдаются цветные осадки. Специалисты заявляют, что это связано с песчаными бурями, идущими из Северной Африки.

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    Кроме того, окрашенные осадки могут иметь антропогенное происхождение. Так произошло в Крыму в августе 2018 года, когда при испарении из кислотонакопителя филиала ООО «Титановые инвестиции» вблизи Армянска в воздух попали вредные примеси.

    Это отразилось на дождях в Нижнегорском. Там месячные пробы за август и сентябрь 2018 года «характеризовались повышенным содержанием всех, за исключением аммония, компонентов».

    Обзоры по загрязнению окружающей среды публикуются в России ежегодно. С ними можно ознакомиться на сайте Росгидромета.