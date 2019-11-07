Названы города с самыми грязными осадками

Основным загрязнителем выступают гидрокарбонаты, уступая сульфатам в Норильске или хлоридам в Нижнегорском.

По количеству сульфатов в осадках уже не первый год лидирует Норильск.

В Черноморском регионе также наблюдаются цветные осадки. Специалисты заявляют, что это связано с песчаными бурями, идущими из Северной Африки.

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Кроме того, окрашенные осадки могут иметь антропогенное происхождение. Так произошло в Крыму в августе 2018 года, когда при испарении из кислотонакопителя филиала ООО «Титановые инвестиции» вблизи Армянска в воздух попали вредные примеси.

Это отразилось на дождях в Нижнегорском. Там месячные пробы за август и сентябрь 2018 года «характеризовались повышенным содержанием всех, за исключением аммония, компонентов».

Обзоры по загрязнению окружающей среды публикуются в России ежегодно. С ними можно ознакомиться на сайте Росгидромета.