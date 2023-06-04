Общество 04 июня 2023, 10:35 Названы города с лучшими гостиницами Сервис OneTwoTrip назвал города с самыми высокими оценками отелей Unsplash

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Российские туристы отмечают самыми высокими баллами гостиницы в Зеленоградске Калининградской области и в Смоленске. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В список городов с лучшими отелями по версии путешественников не вошли крупные мегаполисы, но попали многие куриные направления. В России наиболее высокие оценки у гостиниц в Зеленоградске — 9,19 из 10 баллов и в Смоленске — 8,99. Также высокие баллы набрали Калининград, Красная Поляна, Эстосадок, Мурманск, Чебоксары, Омск, Уфа и Тюмень. В тройке лучших зарубежных отелей — гостиницы в Сухуми, Флоренции и Вантаа.

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Кавказ станет самым популярным туристическим направлением этим летом среди российских путешественников. Чаще всего туристы бронируют такие направления как Чечня и Дагестан. Также интерес туристы проявляют к Карелии и Кольскому полуострову. Среди зарубежных направлений по-прежнему пользуются популярностью Грузия и Турция.