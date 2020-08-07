Названы города России с наибольшим числом читателей электронных книг

Работники сервиса MyBook назвали города России с наибольшим числом читателей, а также слушателей электронных и аудиокниг.

В целом было охвачено порядка 800 тысяч профилей. Лидерами рейтинга оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. В столице прочли и прослушали приблизительно в два раза больше книг, чем в Петербурге. Помимо прочего, в пятерку вошли такие города как Новосибирск и Екатеринбург, пишет газета «Аргументы и факты».

Москвичи в прошлом году больше всего читали и слушали произведение Джены Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Петербуржцы чаще всего открывали книгу «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона.

Самый большой поклонник литературы живет в Ангарске. За минувший год он прочел и прослушал более 2300 книг.