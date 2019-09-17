Названы города России, из которых мечтает уехать молодежь

После получения образования молодые люди видят себя в таких городах, как Москва или Санкт-Петербург. Они уверены, что переезд поможет получить высокооплачиваемую должность. Желание покинуть родной город больше всего присуще молодежи из Челябинска и Тольятти.

Опрос среди молодежи провел Финансовый университет при Правительстве России. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на проведенное исследование, больше всего люди хотят уехать из Тольятти, Волгограда, Челябинска и других крупных городов.

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По словам директора Института социально-экономических исследований университета Алексея Зубца, такие данные можно объяснить тем, что в озвученных городах есть возможность получить хорошее образование. В дальнейшем благодаря освоенным профессиям молодые люди могут претендовать на высокооплачиваемую работу, но сталкиваются с тем, что в родных местах просто не хватает должностей на всех.

«Соответственно, люди готовы приезжать в Москву, Петербург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе», — пояснил Зубец.

Эти слова подтвердили и данные опроса, согласно которым именно из Москвы хотят уехать меньше всего молодых людей. Также не хотят переехать и жители Краснодара, Симферополя и Грозного.