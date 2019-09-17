Названы города России, из которых мечтает уехать молодежь
Опрос среди молодежи провел Финансовый университет при Правительстве России. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на проведенное исследование, больше всего люди хотят уехать из Тольятти, Волгограда, Челябинска и других крупных городов.
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По словам директора Института социально-экономических исследований университета Алексея Зубца, такие данные можно объяснить тем, что в озвученных городах есть возможность получить хорошее образование. В дальнейшем благодаря освоенным профессиям молодые люди могут претендовать на высокооплачиваемую работу, но сталкиваются с тем, что в родных местах просто не хватает должностей на всех.
«Соответственно, люди готовы приезжать в Москву, Петербург и другие места, где они могут найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой они освоили в родном городе», — пояснил Зубец.
Эти слова подтвердили и данные опроса, согласно которым именно из Москвы хотят уехать меньше всего молодых людей. Также не хотят переехать и жители Краснодара, Симферополя и Грозного.