Названы города России, где пройдет парад Победы 24 июня

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом в РФ. В этот же день его проведут почти в 30 российских городах.

Торжественное шествие устроят в девяти городах-героях, уточнило РИА «Новости». Парад состоится в Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.

Одновременно выйдут на площади военные в 28 городах страны, среди которых Белогорск, Владивосток и Владикавказ. Парад проведут в Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске и Новочеркасске. Ростов-на-Дону, Самара, Североморск и Симферополь тоже организуют шествие, как и Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

В Казани торжества проведут, по данным СМИ, без участия зрителей. Для жителей Татарстана организуют трансляции в интернете и на телевидении.

Первая ночная репетиция парада в российской столице прошла накануне. Пешая колонна в 2020 году состоит из 40 парадных расчетов.

В Гидрометцентре пообещали, что 24 июня в Москве вновь потеплеет — будет «хорошая летняя температура».